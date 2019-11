Mit Dreien sie kommen! Diablo IV offiziell für PS4, Xbox One und PCs angekündigt

Activision Blizzard hat im Rahmen der BlizzCon – wie fast schon erwartet – Diablo IV angekündigt. „Zurück in die Finsternis“ titelt die offizielle Website und das haben sich die Entwickler auch tatsächlich auf die Fahnen geschrieben. Diablo IV soll wieder deutlich düsterer werden.

Das cinematische Ankündigungsvideo gibt darauf schon mal einen guten Vorgeschmack.

Diablo IV findet viele Jahre nach den verheerenden Ereignissen in Diablo III statt, in denen Millionen bei dem Kampf zwischen den Hohen Himmeln und den Brennenden Höllen abgeschlachtet wurden. In diesem Machtvakuum taucht ein legendärer Name wieder auf.