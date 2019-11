Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty: Modern Warfare verdrängt sogar FIFA 20

In der laut Marktforscher GfK Entertainment bisher zweitstärksten Verkaufswoche des Jahres drückt Call of Duty: Modern Warfare erwartungsgemäß am deutlichsten seinen Stempel auf. Die Neuauflage des alten Action-Hits ballert sich natürlich an die Spitze der deutschen PS4- und Xbox-One-Charts.

Call of Duty verdrängt sogar FIFA 20 in beiden Rankings vom ersten Platz. Ziemlich gut performt aber auch das Science-Fiction-RPG The Outer Worlds, das nicht nur gute Noten von der Fachpresse absahnte, sondern auch Fans begeistert. The Outer Worlds landet sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Charts auf Rang 3.

Der alte Gruselklassiker MediEvil hat es in so einer Woche nicht leicht. Am Ende springt trotzdem der vierte Platz in den PS4-Charts für Sir Daniel Fortesque heraus. Mehr war wohl auch nicht zu erwarten. WWE 2K20 heißt der nächste Neueinsteiger. Platz fünf und sieben in den PS4-Rankings und Platz vier und acht in den Xbox-One-Rankings dank verschiedener Versionen.

In den deutschen PC-Charts besetzt der Landwirtschafts-Simulator 19 tatsächlich das ganze Podium. Platz 1 mit der neuen Platinum-Erweiterung, Platz 2 mit der Platinum Edition und Platz 3 mit der Standard-Ausgabe. Anno 1800 fällt zumindest kurzzeitig auf Platz 4 zurück.

Nachdem Ring Fit Adventure in der vergangenen Woche den ersten Platz der Nintendo-Switch-Charts erklommen hat, stellt es nun seine neuerlangte Ausdauer unter Beweis. Erneut erster Platz! Zelda: Link’s Awakening rutscht von 3 auf 2 vor und verdrängt Mario Kart 8 Deluxe.

via GfK, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare, Activision Blizzard