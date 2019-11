Erstes Material zum Smartphone-MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds aufgetaucht

Nach der Ankündigung eines Smartphone-RPGs von Netmarble unter dem Banner von Ni no Kuni ist nun erstes Material zum Projekt aufgetaucht. Da dieses als Hintergrundvideo der G-Star-2019-Webseite des Entwicklers fungiert, hat es leider noch keinen Ton. Dennoch erhalten wir so den ersten Einblick in den Titel, welcher Ni no Kuni: Cross Worlds heißen wird.

Bei der G-Star 2019 in Busan, Südkorea vom 14. bis zum 17. November will die Firma das Spiel erstmals vorstellen. Optisch soll es (natürlich) an Ni no Kuni erinnern. Spielerisch setzt es auf ein Sozialsystem, das auf einer Ingame-Community namens „Kingdoms“ basiert. Spieler können ihre Gilde aufbauen, mit anderen Spielern kooperieren oder gegen sie antreten. Außerdem können Spieler „Imazen“ sammeln. Das sind Geister, die sie trainieren können und die ihnen im Abenteuer zur Seite stehen.

Versprochen wird des Weiteren eine „magische Story“, in welcher die Spieler in einem Abenteuer die Welt retten müssen. Grafisch setzt man auf 3D-Cel-Shading und qualitative Zwischensequenzen. Wer in Busan vor Ort ist, kann aus einem von fünf Charakteren auswählen, mit welchem die Eröffnungsszene gespielt werden kann. Zusätzlich kann man Drei-gegen-Drei-Kämpfe mit anderen Spielern bestreiten.

Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin erschien ursprünglich für PlayStation 3, wurde aber kürzlich in einer Remastered-Fassung auch für PS4 und PCs veröffentlicht und außerdem für Nintendo Switch portiert*. Der zweite Teil der Reihe, Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs, ist für PS4 und PCs erhältlich. An einem dritten Teil arbeitet Level-5 bereits, doch dazu gibt es bisher weder Namen, noch Termin.

via Gematsu, Bildmaterial: Ni no Kuni: Cross Worlds, Level-5, Netmarble