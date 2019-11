Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Call of Duty: Modern Warfare (PS4, Xbox One) und Stay Cool, Kobayashi-San!: A River City Ransom Story (PS4, Xbox One, Switch).

Call of Duty: Modern Warfare (PS4, Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]

Deemo Reborn (PS4) – 8/9/8/7 [32/40]

Mutant Year Zero: Road to Eden Deluxe Edition (PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Super Dodgeball Beats (PS4, Switch) – 7/7/7/8 [29/40]

You Died but a Necromancer Revived You (Switch) – 7/8/7/6 [28/40]

Dark Devotion (PS4, Switch) – 7/6/7/7 [27/40]

Mononoke Slashdown (Switch) – 7/7/6/7 [27/40]

Stay Cool, Kobayashi-San!: A River City Ransom Story (PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/6/7 [27/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare, Activision Blizzard