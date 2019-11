Deutsche Verkaufscharts: Luigi’s Mansion 3 spukt und gruselt sich an die Spitze

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts gibt es um Halloween herum recht wenig Bewegung. Die deutschen PS4- und Xbox-One-Charts werden weiterhin im Gleichschritt von Call of Duty und FIFA dominiert. Call of Duty: Modern Warfare kann in beiden Rankings den ersten Platz jeweils vor FIFA 20 behaupten.

Der Landwirtschafts-Simulator 19 bleibt mit unterschiedlichen Handelsfassungen in den deutschen PC-Charts ebenfalls das Maß aller Dinge: erster und zweiter Platz, obwohl die Erntezeit vorbei ist.

Einzig in den Nintendo-Switch-Charts ist richtig Bewegung drin und das ist natürlich Luigi’s Mansion 3 zu verdanken. Luigi gruselt sich auf den ersten Platz, dahinter geht Ring Fit Adventure ins Ziel, das seinen erst in der Vorwoche eroberten Platz an der Sonne schon wieder abgeben muss.

In den deutschen Nintendo-3DS-Charts spukt sich Luigi’s Mansion 2 Selects auf Platz 1 der Charts, ein Nebeneffekt der Veröffentlichung des neuen dritten Teils der Reihe. Zweitbeliebtester Retailtitel ist hier Super Mario 3D Land Selects. Man sieht: viel passiert hier nicht mehr. Nintendo hatte im aktuellen Geschäftsbericht schon angedeutet, dass die Software-Entwicklung eingestellt wird und man sich auf den Vertrieb von Evergreens konzentriert. Genau darunter fällt die Budget-Reihe Nintendo Selects.

