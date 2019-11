Der letzte Trailer zu Pokémon Schwert und Schild vor der Veröffentlichung

The Pokémon Company hat den letzten Trailer vor der Veröffentlichung von Pokémon Schwert und Schild publiziert. Darin seht ihr nochmals in einem schnellen Zusammenschnitt, worauf sich alle Spieler der nächsten Pokémon-Generation noch in dieser Woche freuen dürfen.

Erste Events angekündigt

Vor einigen Tagen hat die deutsche Pokémon-Webseite auch noch spezielle Gigadynamax-Events angekündigt. Begegnungen mit Gigadynamax-Pokémon sind laut der Seite selten. Aber während des Event-Zeitraums vom 15. November 2019 bis Anfang Januar 2020 könnt ihr häufiger einem Gigadynamax-Smettbo begegnen.

Im selben Zeitraum treffen Besitzer von Pokémon Schwert auch häufiger auf Gigadynamax-Kamalm und Spieler von Pokémon Schild können sich vermehrt über Gigadynamax-Krarmor freuen. Gleichzeitig spielt die Seite auf zukünftige Gigadynamax-Events an.

Das erste Online-Turnier „Willkommen in Galar“ steht ebenfalls schon vor der Tür. Von Freitag, dem 15. November bis Donnerstag, dem 5. Dezember könnt ihr euch für das Turnier anmelden. Das Turnier selbst findet von Freitag, dem 6. Dezember bis Sonntag, dem 8. Dezember statt.

Gekämpft wird im Einzelkampf-Format und alle teilnehmenden Pokémon haben für die Dauer der Turnierkämpfe Level 50. Da es sich um ein Online-Turnier handelt, benötigt ihr für die Teilnahme eine Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft.

Das Mauzi, welches das Potenzial zur Gigadynamaximierung hat, wird nur an Frühkäufer von Pokémon Schwert und Schild verteilt.

Pokémon Schwert und Schild* erscheinen weltweit am 15. November exklusiv für Nintendo Switch. Bei Amazon könnt ihr auch immer noch die Switch Lite in der Limited Edition mit Zacian- und Zamazenta-Print* bestellen. Das gute Stück ist bereits erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak