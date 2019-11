Der Debüt-Trailer zu void tRrLM(); //Void Terrarium von Nippon Ichi Software

Nippon Ichi Software hat heute den ersten ausführlichen Trailer zum Roguelike-RPG void tRrLM(); //Void Terrarium veröffentlicht. Darin sehen wir die Protagonistin Toriko und die Anstrengungen, sie am Leben zu halten. Dazu gehören natürlich auch Kämpfe in Dungeons.

Eine zerstörte Welt

Wir befinden uns in einer verseuchten und zerstörten Welt. Die Ruinen werden von einem Hilfsroboter erkundet, um das Überleben des letzten menschlichen Mädchens, Toriko, zu sichern. Die Zivilisation ging schon vor hunderten Jahren unter. Wegen der Verschmutzung durch Pilze kann Toriko jedoch nur in einem speziellen Terrarium überleben, welches der Roboter erhalten muss. Hunger, Vergiftung, mysteriöse Krankheiten und mehr gehören zu den Herausforderungen dieser grausamen und doch schönen Welt. Wird das schwache Mädchen überleben?

Der Roboter muss also Nahrung, Medizin, Einrichtungsgegenstände und mehr in Dungeons sammeln. Diese werden zufällig generiert. Genretypisch startet man auch jedes Mal wieder auf Level 1. Damit kann man immer wieder neu entscheiden, ob man aus der Ferne oder im Nahkampf gegen Gegner antreten will.

In den Weg stellen sich Maschinen, welche ohne Menschen nun eigenständig agieren, und durch die Verschmutzung mutierte Kreaturen. Es wird auch wichtig sein, Fallen auszuweichen und Gegenstände einzusetzen. Der Stil wird als ähnlich zu Shiren the Wanderer beschrieben mit einer Kameraeinstellung von oben.

Erstellt wird das Roguelike-RPG von den Machern von A Rose in the Twilight und htoL#NiQ: The Firefly Diary. Wie bei diesen beiden Projekten ist Masayuki Furuya der Director und Charakter-Designer.

void tRrLM(); //Void Terrarium soll am 23. Januar 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Japan erscheinen.

Der Debüt-Trailer zu void tRrLM(); //Void Terrarium

via Gematsu, Bildermaterial: void tRrLM(); //Void Terrarium, Nippon Ichi Software