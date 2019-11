Death end re;Quest 2: Fünf Nebencharaktere in der Vorstellung

Compile Heart hat inzwischen fünf weitere Nebencharaktere aus Death end re;Quest 2 vorgestellt. Informationen zu den bisher bereits bekannten Charakteren findet ihr in diesem Artikel.

Vina Miles (gesprochen von Marina Yabuuchi)

Sie ist klein, jedoch altklug und sehr stolz. Trotz ihrer Schönheit ist sie gemein und gehört der Gruppe „The Three Bullies“ an, zusammen mit Molly und Pick. Dennoch scheint sie einmal ein gutes Herz gehabt zu haben…

Victorie Millet (gesprochen von Haruka Sugita)

Dieses Mädchen ist immer am Lachen und macht sich keine großen Sorgen. Als geborene Schwindlerin ist sie es gewohnt, ihre Fehler mit einem Lachen zu entschuldigen. Sie hat deswegen Mühe, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen.

Betty Paris (gesprochen von Reika Kisumi)

Die älteste Schülerin im Internat. So übernimmt sie die Rolle der älteren Schwester und ist stets voller Zuneigung und zuverlässig. Sie kann aber stur sein, da sie eine Anhängerin der Religion El Strain ist.

Sara Putnam (gesprochen von Yuki Mabuchi)

Ein Mädchen, das streng zu sich und den anderen ist. Sie ist seit langer Zeit mit Abigail, der Verantwortlichen für das Studentenwohnheim, befreundet. Wenn Abigail zu sanft mit anderen umgeht, wird sie deswegen von Sara getadelt.

Sera Floyd (gesprochen von Hitomi Isaka)

Sie ist fröhlich und nett, jedoch auch weinerlich. Als Kind ist sie damit unzufrieden und versucht, nicht mehr gleich in Tränen auszubrechen, wenn es Probleme gibt.

Story

Mai the „Papa Killer“ kommt in der verfluchten Stadt Liz Shoara an. Sie hofft, dort auf ihre jüngere Schwester Sanae zu treffen, denn sie ist Mais einzige Hoffnung. Mai richtet sich im heruntergekommenen Internat Wardsworth ein, doch von Sanae gibt es keine Spur. Mehr noch: Es macht den Anschein, als hätte Sanae gar nie existiert.

Mai beginnt also mit ihren Nachforschungen, wobei ihre Hackerfähigkeiten zum Tragen kommen. Dabei stößt sie auf über 20 junge Mädchen, welche gestorben sind. Aber jemand hat alles im Auge…

Death end re;Quest 2 erscheint in Japan am 13. Februar 2020 für PlayStation 4.

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Death end re;Quest 2, Compile Heart