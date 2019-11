Billion Road erscheint im Westen im März 2020 für Switch und PCs

Das von Bandai Namco entwickelte Billion Road schafft es mit dem Publisher Acttil nun auch in den Westen. Die ursprüngliche Veröffentlichung war im November 2018 in Japan für Nintendo Switch. Hierzulande plant man das Spiel digital für Nintendo Switch und PC-Steam auf den März 2020 ein.

Ein Brettspiel um das liebe Geld

In dem Titel muss der Spieler würfeln, um ans Ziel zu kommen. Auf seinem Weg zur Ziellinie gilt es, Grund und Eigentum in Japan zu kaufen und das eigene Vermögen zu erhöhen. In dem Spiel gibt es obendrein noch 50 unterschiedliche Monstertypen. Auf Nintendo Switch unterstützt der Ableger lokalen Koop für bis zu vier Spieler, nur ein Joy-Con wird dafür benötigt. Auf Steam läuft der Mehrspielermodus online ab. Es gibt aber auch einen Einzelspielermodus.

So sieht Billion Road aus

via Gematsu, Bildmaterial: Billion Road, Acttil / Bandai Namco