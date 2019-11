Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack mit einem neuen Trailer aus Japan

Koei Tecmo und Gust zeigen uns aktuell einen neuen japanischen Trailer zum Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack. In der zweiten Atelier-Sammlung nach der Atelier Arland Trilogy sind die drei Titel Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX und Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX enthalten. Neben „hochauflösender Grafik“ wird auch ein „flüssigeres Gameplay“ versprochen.

Die Spiele enthalten auch eine große Anzahl von Spezialelementen und DLC aus der Geschichte der Dusk-Serie, einschließlich zusätzlicher Kostüme und Accessoires, zahlreicher Boss-Monster und der Möglichkeit für zusätzliche Charaktere am Kampf teilzunehmen.

Das Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack erscheint am 14. Januar 2020 in Europa und Nordamerika auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs. In Japan erscheinen die Konsolen-Fassungen bereits am 25. Dezember 2019. Die Spiele gibt es jeweils auch einzeln zu kaufen.

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack, Koei Tecmo / Gust