Arc of Alchemist erscheint in Europa am 31. Januar 2020

Arc of Alchemist soll in Europa am 31. Januar 2020 in Europa für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Dies gab Idea Factory International bekannt. Nordamerika wird einen Tag früher bedient. Für PlayStation 4 plant der Publisher eine physische Version in Europa, die Switch-Version erscheint nach den aktuellen Plänen jedoch nur digital.

Zu dieser Nachricht gibt es zudem noch den Eröffnungsfilm zum Spiel. Des Weiteren werden auf der offiziellen Homepage die Charaktere Quinn, Sharon und Sandra vorgestellt. Unten findet ihr einige Bilder zu diesem Trio.

Neue Features

Käufer der westlichen PS4- und Switch-Versionen können sich im Vergleich zur PlayStation-4-Version in Japan auf einige neue Features freuen. So können Spieler alle Party-Mitglieder kontrollieren und nicht nur die Protagonistin Quinn. Auch wird man einfacher an Geld zum Ausbau der Basis kommen, eine einfachere Charakterentwicklung antreffen und am Interface wurde ebenso gearbeitet.

Handlung von Arc of Alchemist

Knapp 100 Jahre sind seit der Gründung des kleinen Königreiches Stolaschester vergangen. Quinn Bravesford führt Soldaten im Kampf gegen feindliche Nationen an, um das Schicksal des Königreiches zu bewahren. Sie war eine der wenigen Eliten, in jungen Jahren bereits eine ausgezeichnete Kommandeurin, die gewagte Taktiken anwendet. Als das Königreich den Einsatz eines großangelegten Ermittlungstrupps ankündigt, wird Quinn dazu ausgewählt, diesen Einsatz zu leiten. Das Ziel ist die Wüste der Anfänge.

Heute ist der Tag, an dem die Gruppe mit ihrer Mission beginnt. In wenigen Stunden wird Quinn mit ihren Kameraden abreisen. Quinn blickt auf ihr alchemistisches Gerät, genannt „Lunagear“. Alte Legenden besagen, dass dieses Gerät mit vier Orbs ausgerüstet werden kann, um als Schlüssel für die Beschaffung der großen Macht zu dienen. Bisher befindet sich nur ein Orb in ihrem Besitz. Allerdings ist dieser Hinweis nur eine Legende und nicht alle Menschen glauben an diese Worte.

Trotz der Bedrohung, die durch Monster und „Machine Dolls“ ausgeübt wird, befindet sich eine feindliche Nation in der Wüste, die dem Fürstentum Neuhaven dient. Neuhaven entsendete kürzlich eine Armee, die nun nach der Macht sucht. Quinn will nicht nur ihre Kameraden lebend von dieser Mission zurückbringen, sondern auch für die Hoffnung der Menschen kämpfen, die noch an die erlösende Macht glauben. Es ist ihre Pflicht als Soldatin. Während sie diese Worte vor dem Beginn ihrer Reise spricht, ist sie selbst nicht von dieser bequemen Existenz überzeugt.

Bilder zu Quinn, Sandra und Sharon

Der Eröffnungsfilm zu Arc of Alchemist

via Gematsu, Bildmaterial: Arc of Alchemist, Idea Factory International / Compile Heart