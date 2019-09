Code Vein: Das Spa und eine neue Klasse mit Bildern vorgestellt

Bildmaterial: Code Vein, Bandai Namco

Vampire zogen sich einst zur Regeneration in eine feuchte Gruft zurück, um in einem Sarg ein paar Jahrzehnte zu schlummern. In Code Vein läuft das nun aber ganz anders – die Wiedergänger genannten Blutsauger ziehen einen Besuch im Spa vor.

Das Spa

In den heißen Quellen in der Basis kann verlorene Energie wiederhergestellt werden, auch die Hälfte der beim letzten Tod verlorenen Erfahrungspunkte (Haze genannt) erhält man zurück. Die andere Hälfte bleibt dann aber verloren, dafür geht man kein Risiko ein, um diese am Todesort wieder einzusammeln. Ebenfalls kann man im Spa auf vergangene Abenteuer zurückblicken und Schlüsselwörter nachschlagen.

Die Prometheus-Klasse

Die Klasse wird durch den Charakter Louis freigeschaltet. Diese widerspiegelt seinen Willen zur Rettung von Wiedergängern. Im Kampf ist die Klasse ausgeglichen, aber auch ein wenig fragil. Ausweichen und blocken werden aber unterstützt.

Bandai Namco führt in die Welt von Code Vein ein:

In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Welt, wie wir sie kennen, bei einer mysteriösen Katastrophe untergegangen. Die in den Himmel ragenden Wolkenkratzer – einst Zeichen des Wohlstands – sind nur noch leblose Gräber der Menschheit von damals, die von den Dornen des Urteils durchbohrt wurde. Im Epizentrum dieser Zerstörung befindet sich eine Geheimgesellschaft von Wiedergängern namens Vein. In dieser einsamen Festung kämpfen die wenigen Übrigen ums Überleben. Dabei helfen ihnen übermenschliche Kräfte, die sie gegen den Verlust ihrer Erinnerungen und den Durst nach Blut eingetauscht haben. Geben sie sich diesem Blutdurst völlig hin, riskieren sie einer der Verlorenen zu werden – teuflische Ghule ohne jede Menschlichkeit. Ziellos umherwandernd auf der Suche nach Blut, werden die Verlorenen vor nichts Halt machen um ihren Hunger zu stillen. Begebt euch gemeinsam auf eine Reise bis ans Ende der Hölle, um eure Vergangenheit zu erforschen und einen Ausweg aus dem Albtraum in Code Vein zu finden.

Code Vein wird am 27. September weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Die physische Fassung ist bereits vorbestellbar*. Auch eine Collector’s Edition wird es hierzulande geben, die ihr exklusiv bei Amazon bekommt*. Ab morgen könnt ihr eine Demo ausprobieren.

via Gematsu