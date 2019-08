Spielbare Demo zu Cadence of Hyrule jetzt im eShop erhältlich

Bildmaterial: Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, Nintendo, Spike Chunsoft / Brace Yourself Games

Eine Mischung aus The Legend of Zelda und Crypt of the NecroDancer? Mit zufallsgenerierten Dungeons und rhythmischem Kampfsystem? Das war euch bisher vielleicht ein bisschen zu abgedreht, aber ihr habt auch schon viel Gutes über Cadence of Hyrule gehört? Dann kommt die spielbare Demo zu Cadence of Hyrule für Nintendo Switch wohl gerade richtig. Seit dieser Woche ist sie nämlich im Nintendo eShop erhältlich.

Das Spiel selbst könnt ihr bei Gefallen für 24,99 Euro kaufen.

Dieses rhythmische Action-Abenteuer ist in der Welt von The Legend of Zelda angesiedelt. SpielerInnen können die nach dem Zufallsprinzip generierte Oberwelt und Dungeons erkunden, die sich unterscheiden, wenn man als Link oder als Prinzessin Zelda unterwegs ist. Im Abenteuer können ebenso Gegenstände aus The Legend of Zelda benutzt werden wie Zaubersprüche und Waffen aus Crypt of the NecroDancer. Wer Hyrule retten will, muss bei 25 neu abgemischten Klassikermelodien aus The Legend of Zelda den Takt halten. So lassen sich in rhythmischen Kämpfen legendäre Monster und Bosse an die Wand tanzen.

Der Übersichtstrailer zu Cadence of Hyrule