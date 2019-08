RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore erscheint im September für PCs

Bildmaterial: RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore, Nicalis / PixelLore, Remimory

Anfang des Jahres erschien das Hack-and-Slash-Actionspiel RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Nun folgt die versprochene PC-Version via Steam. Laut Publisher Nicalis ist es bereits am 4. September soweit.

Auf der Reise mit einem sprechenden Buch

Die gewöhnliche Schülerin Remi hat das sprechende Buch, Lore, erweckt. Lore behauptet von sich, dass es ein „Meister“ der Magie ist. Gemeinsam werden die beiden in die magische Welt von Ragnoah gezogen, die von mechanischen Monstern übernommen wurde.

Remi und Lore müssen sich zusammenreißen, um einen Weg nach Hause zu finden. Aber kann Remi dem schelmischen Zauberbuch Lore vertrauen? Wer ist das geheimnisvolle Android-Mädchen „Choux“ und wieso will es Lore einfangen? Wird Remi einen Weg aus der magischen Welt finden und sicher nach Hause zurückkehren?

Den Launchtrailer zu den Konsolenversionen seht ihr nachfolgend.

via Gematsu