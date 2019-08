Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ist demnächst komplett mit deutschen Texten spielbar

Bildmaterial: Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, Capcom

Die Ankündigung, dass Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs nach der Veröffentlichung einen kostenlosen Patch mit komplett deutscher Lokalisierung erhalten soll, ist möglicherweise schon wieder vergessen. Kein Wunder, denn die Veröffentlichung erfolgte bereits im April. Nun ruft Capcom den Patch in Erinnerung, denn mit dem 22. August steht inzwischen dessen Auslieferungstermin fest.

Die drei Gerichtsabenteuer Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All und Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations werden nach dem Download des Patches komplett in deutscher Sprache spielbar sein. Hierzulande ist die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy leider nur digital erhältlich.