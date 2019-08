Neue Bilder zu Ys IX: Monstrum Nox veröffentlicht

Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, Falcom

Erst kürzlich wurden einige neue Gameplay-Systeme aus Ys IX: Monstrum Nox enthüllt, nun gibt es dazu einige zusätzliche, ergänzende Informationen und vor allem Bildmaterial.

Boost und Extra Skill

Drückt man R1 + L1 im Kampf, löst man den Boost-Status aus, welcher zahlreiche Statuswerte verbessert. Drückt man in diesem Zustand erneut R1 + L1, aktiviert man den Extra Skill, eine Spezialattacke, welche den Boost-Zustand beendet. Damit man den Boost aktivieren kann, muss man erst die entsprechende Leiste füllen durch Standardangriffe und eingesteckten Schaden.

Grimwald’s Night

Wird ausgelöst, wenn die Nox-Leiste voll ist. Hier sammeln sich die Monstrum in einer anderen Dimension, wo der Himmel rot ist und sie gegen unzählige Larva kämpfen müssen. So können Barrieren in der Gefängnisstadt Balduq beseitigt werden, wodurch man mehr Möglichkeiten zur Erkundung erhält. Auch Monstrum, welche sich nicht in der Party befinden, beteiligen sich an Grimwald’s Night, sie greifen selbstständig an.

Larva Battles

An verschiedenen Orten finde man dunkles Miasma vor. Berührt man dieses, kommt es zum Kampf gegen Larva. Die Landschaft präsentiert sich dabei entfärbt. Gewinnt man, füllt sich die Nox-Leiste, welche für Grimwald’s Night nötig ist. Es gibt versteckte, sehr schwierige Larva.

Ys IX: Monstrum Nox soll in Japan am 26. September für PlayStation 4 erscheinen.

