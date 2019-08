Monster Hunter World: Sony kündigt Iceborn-Merchandise für PS4 für Japan an

Bildmaterial: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom / Sony

Passend zur baldigen Veröffentlichung von Iceborn am 6. September, der riesigen Erweiterung für Monster Hunter World, werden Sony Interactive Entertainment Japan Asia und Capcom ein paar Goodies für Playstation 4 im Sony Store bereitstellen: Neben einem Top-Cover für die Konsole für umgerechnet 34 Euro, wird es auch einen weißen und einen schwarzen Controller geben. Ein Controller kostet dabei etwa 64 Euro. Weiterhin wird noch ein Nackenlautsprecher für umgerechnet 246 Euro angeboten.

Monster Hunter World: Iceborne soll am 6. September 2019 auch für Xbox One erscheinen. Die Version für PCs soll dann im Januar 2020 folgen. Die Erweiterung soll 39,99 Euro kosten und für PCs über Steam erhältlich sein. Die Konsolenversionen können im PlayStation Store bzw. im Microsoft Store erworben werden oder in einer Komplettversion mit dem Hauptspiel im Handel*.

via Gematsu