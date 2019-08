Moero Crystal Hyper erscheint am 5. September für Switch in Japan

Bildmaterial: Moero Crystal Hyper, Compile Heart

Eine Aufschaltung im japanischen Nintendo eShop verrät, dass Moero Crystal Hyper (nicht zu verwechseln mit Moero Chronicle Hyper) am 5. September für 4.000 Yen (circa 34 Euro) in Japan verfügbar sein wird. Im Moment lässt der Titel sich noch für 2.800 Yen vorbestellen, was etwa 24 Euro entspricht.

Das PS-Vita-Original erschien nur in Asien

Bei Moero Crystal handelt es sich ursprünglich um ein Dungeon-RPG, das bereits 2015 in Japan für PS Vita erschien, wobei es ein Jahr später in ganz Asien mit chinesischen Untertiteln veröffentlicht wurde. Eine englische Version gab es bis jetzt noch nicht. Bisher wurde auch für die neue Nintendo-Switch-Umsetzung keine Ankündigung in diese Richtung gemacht.

Neue Modi für die Switch-Version

Moero Crystal Hyper, welches nun für Nintendo Switch herauskommt, wird weitere Modi beinhalten, die über ein 3D-Dungeon-RPG hinausgehen. Darunter sind „Double Scratch“ und „Doki Doki STG“. Was diese Modi genau sind, ist noch unklar.

Vor ein paar Tagen wurde eine Countdown-Website von Compile Hearts aufgeschaltet, die den Titel ankündigen sollte. Diese könnt ihr euch hier anschauen. Unten könnt ihr euch das Opening-Video für die PS Vita anschauen, welches schon ein bisschen älter ist.

via Gematsu