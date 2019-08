Hatsune Miku VR erscheint für PlayStation VR

Bildmaterial: Hatsune Miku VR, Crypton Future Media/Degica Games

Bereits im letzten Jahr erschien Hatsune Miku VR für den PC und unterstütze HTC Vive und Oculus Rift. Nun gaben die Verantwortlichen von Crypton Future Media bekannt, dass der Titel ebenfalls für PlayStation VR erscheinen wird. Eine erste spielbare Demo wird es beim VR Game Experience Corner auf der Magical Mirai 2019 geben, die vom 10. bis zum 11. August in Osaka stattfindet.

Neu sind seit dem Release der PC-Version das „Snow Miku Outfit“ und der „Negi Glow Stick“. Ebenfalls ein neues Feature bringt der „Music Video Mode“, in dem ihr einen beliebigen Titel auswählen könnt und aus unterschiedlichen Blickwinkeln den Song mitverfolgen könnt. Die Wahl der Bühne und des Outfits liegt dabei ganz bei euch.

In Hatsune Miku VR müsst ihr mithilfe eurer VR-Controller fliegende Symbole zur Musik fangen. Dabei könnt ihr Miku im Hintergrund beim Tanzen zusehen. Folgende neun Songs sind in zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in dem Rhythmusspiel enthalten:

“Stella” by KotsubanP, illustration by KEI (New)

“Ievan Polkka” by Otomania, illustration by Yukino Tamago

“Singularity” by keisei, illustration by rsk

“Amagoi Miseinen” by Wada Takeaki ‘Kurage P’, illustration by MONQ

“Sharing the World” by BIGHEAD, illustration by apapico

“Ghost Rule” by DECO*27, illustration by Hachisan

“SenbonZakura” by Kurousa P, illustration by Ittomaru

“Hibikase” by Giga, illustration by Mochizuki Kei

“SLoWMoTIoN” by PinocchioP, illustration by PinocchioP

via Gematsu