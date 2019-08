Gamescom 2019: Nintendo veröffentlicht Programm für die Bühnenshow

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo

Nach der Veröffentlichung der Pläne für die Gamescom 2019 geht Nintendo nun konkreter ins Detail. Man stellte das Programm für die Bühnenshow auf der Messe vor. Am Nintendo-Stand in Halle 9.1 A10/B19 könnt ihr dieses live verfolgen, aber den Fans zuhause wird sich auch die Möglichkeit eines Livestreams bieten. Die Bühnenshows, das internationale Turnier sowie die beiden nationalen Turniere werden auf den offiziellen Kanälen auf YouTube und Twitch übertragen. Moderator Tim Feldner führt jeweils durch das Programm.

Wer den Nintendo-Stand besucht, sollte auf jeden Fall am My Nintendo Check-In Point vorbeischauen: Alle, die einen Nintendo-Account haben – oder sich an diesem Counter für My Nintendo anmelden – bekommen hier ein kleines Nintendo-Fan-Paket.