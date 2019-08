Das Point-and-Click-Adventure ENCODYA ist inspiriert von Studio Ghibli und Blade Runner

Bildmaterial: ENCODYA, Chaosmonger Studio / Assemble Entertainment

Entwickler Chaosmonger Studio hat für sein Point-and-Click-Adventure im Cyberpunk-Stil mit Namen ENCODYA eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Ziel ist es, 27.500 Euro zu sammeln. Bisher sind schon über 15.000 Euro zusammengekommen und die Laufzeit der Kampagne beläuft sich noch auf rund einen Monat.

Laut der Entwickler ist das Spiel gleichermaßen von der Kreativität Studio Ghiblis und dem Setting von Blade Runner inspiriert. Es wird über 50 Locations geben, in denen etwa 30 NPCs zu finden sein werden. Zudem wurden schon jetzt mehr als 5000 Dialogzeilen versprochen. Man hat außerdem angekündigt, mit professionellen Synchronsprechern zusammenarbeiten zu wollen.

Wer das Projekt unterstützt, hat die Möglichkeit als Roboter oder Hintergrundcharakter verewigt zu werden. Dafür muss mich sich jedoch noch ein wenig gedulden: Die Zusammenarbeit zwischen Assemble Entertainment und Chaosmonger Studio wird voraussichtlich Ende 2020 realisiert, denn dann soll ENCODYA für PC, Mac und Linux veröffentlicht werden, wenn es denn vollständig finanziert wird.

Es ist 2062. Tina, eine 9-jährige Waise, lebt mit SAM-53, ihrem großen ungeschickten Roboter-Beschützer, in einer provisorischen Dachunterkunft in Neo-Berlin, einer dunklen, von Konzernen kontrollierten Megalopolis. Die Protagonistin ist ein städtisches Dschungel-Mädchen, das gelernt hat, allein zu leben, Müllcontainer der dystopischen Stadt zu plündern und nur mit Schrott auszukommen. Ihr lustiger Roboter ist immer dabei, darauf programmiert, das Mädchen zu beschützen – egal was passiert.