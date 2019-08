Dark Horse Books veröffentlicht The Art of Mana im Westen

Bildmaterial: Secret of Mana, Square Enix / The Art of Mana, Dark Horse Books

Square Enix und der US-Verlag Dark Horse Books haben gemeinsam die Veröffentlichung von The Art of Mana im Westen angekündigt. Seit ihrer ersten Veröffentlichung 1991 verzaubert die Mana-Serie Fans auf aller Welt. Nach 25 Jahren hat sich das nicht geändert. Das offizielle Artbook zur Videospielreihe versammelt mehr als 400 Illustrationen auf über 200 Seiten. Detailliert erkundet es die Charaktere der Serie, bietet Originalskizzen, Entwürfe und vieles mehr. Dark Horse Books veröffentlicht The Art of Mana erstmals englischsprachig.

Die Veröffentlichung von The Art of Mana soll am 28. Januar 2020 zum Preis von 39,99 US-Dollar in den USA erfolgen. Ihr könnt euch das Buch auch bequem über Amazon Deutschland* importieren, dort ist es bereits vorbestellbar.