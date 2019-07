Season-One-Trailer zu Power Rangers: Battle for the Grid

By

Die Entwickler von nWay veröffentlichten nun den Season-One-Pass-Trailer zu Power Rangers: Battle for the Grid. Der Trailer soll euch die neuen Charaktere veranschaulichen, welche im Season-One-Pass enthalten sind. Die neuen Charaktere sind Trey von Triforia (Gold Zeo Ranger), Jen Scotts (Pink Ranger aus Time Force) und Lord Zedd.

Außerdem beinhaltet der Season-One-Pass von Power Rangers: Battle for the Grid einen neuen Skin für Jason Lee Scott inklusive Drachenschild. Jeder Charakter aus dem Season-One-Pass kann von Spielern, welche den Pass nicht besitzen auch einzeln in den jeweiligen Stores erworben werden.

Power Rangers: Battle for the Grid ist weltweit für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Eine Version für PCs soll noch im Laufe dieses Jahres erscheinen.

via Gematsu