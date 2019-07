Nintendo Switch Online mit 10 Millionen Abonnenten – und im Juli mit Wrecking Crew und Donkey Kong 3

By

Wie Nintendo bekanntgab, blickt Nintendo Switch Online auf inzwischen 10 Millionen Abonnenten zurück. Seit April sind weitere 200.000 dazugekommen. Der Online-Service ging im September 2018 an den Start und wird seitdem benötigt, um die meisten Onlinespiele auf Nintendo Switch zu spielen. Daneben gibt es Zugriff auf eine monatlich wachsende Bibliothek von NES-Games und weiteren Features wie Tetris 99 oder Cloud-Spielstände.

Zwei neue Games und ein neues Feature

Nintendo Switch Online ist zwar deutlich günstiger als Vergleichsmodelle, steht bei Fans aber trotzdem oft in der Kritik. Ob das die neuen Juli-Games des Online-Service ändern? Die heißen nämlich Wrecking Crew und Donkey Kong 3, wie man nun bekanntgab. Ab dem 17. Juli stehen diese Games zur Verfügung.

Wrecking Crew stammt aus einer Zeit, in der Mario und Luigi noch lange nicht so berühmt waren wie heute. 1984 verdienten sie sich ihr Geld als Abrissunternehmen – in Wrecking Crew zerstört ihr Wände, Leitern und verursacht Explosionen, um euch euren Weg zu bahnen.

Daneben wird es auch ein neues exklusives Feature geben. Per Rewind-Funktion wird es möglich sein, Spiele einfach zurückzuspulen. Das soll mit allen NES-Spielen bei Nintendo Switch Online funktionieren. Spieler müssen dazu einfach die ZL- und ZR-Buttons gerdrückt halten.

Ein Blick auf das Juli-Update:

Ein Blick auf das neue Rewind-Feature:

