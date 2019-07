Neue Bilder und ein Trailer zu Shenmue III

Bildmaterial: Shenmue III, Deep Silver / Ys NET

Nach der Kontroverse rund um die PC-Version von Shenmue III geht es heute wieder um Spielinhalte. Konkret erreichten uns aktuell einige neue Bilder und ein Trailer zum Projekt von Yu Suzuki. Die Bilder zeigen dabei Chai, Lan Di, die Stadt Bailu und eine Arcade-Halle.

In Shenmue III dürft ihr wiederum in die Rolle von Ryo Hazuki schlüpfen, welcher den Mord an seinem Vater aufzuklären versucht. Dabei müsst ihr die offene Welt erkunden, nach Hinweisen suchen, Gegenstände untersuchen und mit NPCs sprechen, um an weitere Informationen zu gelangen. So werdet ihr näher an das Geheimnis und Ryos Bestimmung kommen.

Am 19. November soll Shenmue III für PlayStation 4* und für PCs erscheinen.

via Gematsu