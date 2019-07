Monsteraufzucht-Abenteuer Re:Legend geht im August bei Steam Early Access an den Start

Bildmaterial: Re:Legend, Magnus Games / 505 Games

505 Games und Magnus Games Studio haben gemeinsam angekündigt, dass das Monsteraufzucht-Spiel Re:Legend in die Early-Access-Phase bei Steam eintritt. Die Entwicklung des Spiels ist auf der Zielgeraden, angefangen hat alles mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, die über 500.000 US-Dollar einspielte. Am 30. August beginnt nun der Early Access.

Das Spiel dreht sich um einen legendären Helden in der Welt Ethia, der an der Insel Vokka angespült wird und sich an nichts erinnern kann. Die Spieler müssen dafür sorgen, dass ihr Held wieder fit wird und Möglichkeiten findet, sich an die vergessene Vergangenheit zu erinnern.

Indem sie lernen, wie man überlebt – durch Ackerbau, Fischzucht, das Schließen von Freundschaften mit den Einheimischen, den Ausbau des Dorfes, der Herstellung von Waffen, Kampftraining sowie viele weitere verfügbare Aktivitäten – erhöhen die Spieler ihre Chance, einen Magnus, eines der magischen Wesen, die diese wundervolle Welt bevölkern, zu zähmen und aufzuziehen.

Mit einem Magnus an der Seite können die Abenteurer dann durch das Land ziehen, sich bedrohlichen Herausforderungen stellen, sogar noch stärkere Magni finden und schließlich ihre verlorenen Erinnerungen zurückerlangen und vergangene Legenden möglicherweise noch übertreffen.