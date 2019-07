Metal Wolf Chaos XD: Limitierte physische Version von Special Reserve Games für PS4 angekündigt

By

Wie Special Reserve Games nun ankündigte, soll es eine in begrenzter Stückzahl erhältliche physische Version von Metal Wolf Chaos XD für PlayStation 4 geben. Eine physische Auflage der Xbox-One-Version ist nicht geplant. Die physische Ausgabe wird auch bei GameStop erhältlich sein. Allerdings gilt dies nur für GameStop-Filialen in Nordamerika.

In europäischen GameStop-Filialen wird die Version leider nicht erhältlich sein. Laut einem Devolver-Digital-Mitarbeiter soll die physische GameStop-Version identisch zur Version von Special Reserve Games sein, allerdings soll letztere zusätzliche Extras enthalten. Außerdem soll die physische Version von Special Reserve Games auch außerhalb Nordamerikas erhältlich sein.

FromSoftware-Titel erscheint erstmals im Westen

Bei Metal Wolf Chaos XD handelt es sich um ein Remaster des bereits im Dezember 2004 exklusiv in Japan für die originale Xbox erschienen 3D-Mech-Shooters Metal Wolf Chaos. Das Remaster soll in Sachen Grafik, Steuerung, Gameplay-Mechaniken, einem neuen Speichersystem, 4K-und 16:9 Support verbessert bzw. erweitert werden.

Metal Wolf Chaos XD soll am 6. August 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs in den jeweiligen Online-Stores erscheinen. Die physischen Ausgaben sollen ebenfalls noch im August erscheinen.

