Bildmaterial: Azur Lane: Crosswave, Compile Heart / Felistella

Der japanische Publisher Compile Heart veröffentlichte den neuen Hard-Mode-Gameplay-Trailer zu Azur Lane: Crosswave. Der Trailer soll vor allem die Feinheiten des Hard-Mode deutlich machen und euch einen Eindruck vom Schwierigkeitslevel in diesem Modus vermitteln. Neben dem Hard-Mode-Trailer wurde außerdem ein weiterer 19-minuten-langer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Bei Azur Lane: Crosswave handelt es sich um einen 3D-Action-Shooter, welcher auf dem Mobile-Spiel Azur Lane basiert, das im Jahre 2017 für iOS und Android veröffentlicht wurde. Der PS4-Ableger Azur Lane: Crosswave nutzt die Unreal Engine 4, um die ursprünglich in 2D-animierten Figuren des Mobile-Spiels in 3D-Cel-Shading-Optik in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.



Azur Lane: Crosswave soll am 29. August 2019 in Japan und 2020 dann in Europa und Nordamerika für die PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu