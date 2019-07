Made In Dreams: Final Fantasy VII in Media Molecules Schöpfer-Spiel nachempfunden

Bildmaterial: Dreams, Sony / Media Molecule – Final Fantasy VII Remake, Square Enix

Seit April befindet sich Media Molecules Dreams im „Creator Early Access“ und unzählige kreative Köpfe haben bereits Tage und Wochen damit verbracht, diverse neue aber auch bekannte (Spiel-)Welten zu gestalten. Zu letzteren gehören unter anderem auch Metal Gear Solid und das sich noch in Entwicklung befindende Ghost of Tsushima.

Vor wenigen Tagen gesellte sich nun ein weiterer großer Titel dazu. Bei Twitter tauchte ein Video auf, welches die Helden aus Final Fantasy VII bei einem Bosskampf zeigt. Neben dem, was man bereits aus dem Video heraus erkennt, beinhaltet das Dreams-Spiel „FF VII Dreammake“ auch Limits, Ausweichen und das Anvisieren von Gegnern. Erschaffen wurde das Ganze von Spieler ‘sosetsuken5360’.

Im Dreamiverse können Erschaffer auch schon im „Creator Early Access“ kollaborativ an Projekten arbeiten und die Werke anderer Mitglieder spielen und kuratieren. Alle Features von Dreams stehen aber natürlich noch nicht zur Verfügung. So sind VR-Modus und Story-Kampagne nicht enthalten – allerdings alle Werkzeuge, die Media Molecule selbst bei der Erstellung der Story-Kampagne verwendet hat.

Schon die Beta-Version hatte viele Fans gefunden, darunter auch uns. Ein festes Erscheinungsdatum bekam Dreams bisher noch nicht. Der Playstation Store bietet jedoch nach wie vor den Early Access für 29,99 Euro an. Die Plätze sind allerdings beschränkt – first come, first serve.

Auch IGN hat sich „FF VII Dreammake“ bereits angesehen und in einem Video festgehalten:

via wccftech