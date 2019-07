Last Labyrinth: Hört den Theme-Song von Stefanie Joosten und Hiroki Kikuta im neuen Trailer

By

Entwickler Amata K.K. hat einen neuen Trailer zu Last Labyrinth veröffentlicht. Die Veröffentlichung des Escape-Room-Adventure-VR-Games wurde kürzlich erst verschoben, aber das hält die Entwickler scheinbar nicht davon ab, öffentlich weiter am Ball zu bleiben. Im Video lernt ihr neben neuen Spielszenen den Theme-Song des Spiels kennen, der von Synchronsprecherin Stefanie Joosten (Quiet in Metal Gear Solid V) gesungen wird. Der Song stammt aus der Feder von Seiken-Densetsu-Komponist Hiroki Kikuta.

In Last Labyrinth muss der Spieler verschiedene Rätsel und Aufgaben lösen, um aus einer geheimnisvollen Villa zu entkommen und hinter das Geheimnis des mysteriösen Mädchens namens Katia zu kommen. Last Labyrinth soll weltweit im Herbst 2019 für PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift und Windows-Mixed-Reality-Headsets erscheinen.

Der neue Trailer samt Theme-Song:

