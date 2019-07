Infinite Stratos: Versus Colors Expansion Included erscheint am 2. August weltweit für PCs bei Steam

By

Publisher 5pb. und Entwickler Project YNP kündigten an, dass man das schnelle Actionspiel Infinite Stratos: Versus Colors auf Steam (und damit weltweit) am 2. August veröffentlichen wird, nachdem das Spiel bereits 2014 für PCs in Japan erschienen war.

Auf Steam soll der Titel unter dem Namen Infinite Stratos: Versus Colors Expansion Included erscheinen und eine bessere Grafik als das Original erhalten. Ebenfalls wird der im August 2015 veröffentlichte „Append + Soundtrack“-Inhalt dabei sein, der beispielsweise zwei zusätzliche Charaktere, weitere Gameplay-Elemente und Soundtrack enthält. Im Moment ist es jedoch noch unklar, ob das Spiel auf anderen Sprachen als Japanisch erhältlich sein wird.

Spielbare Charaktere / Mechas

Ichika Orimura / Byakushiki

Houki Shinonono / Akatsubaki

Cecilia Alcott / Blue Tears

Lingyin Huang / Shenlong

Charlotte Dunois / Rafale Revive Custom II

Laura Bodewig / Schwarzer Roegen

Tatenashi Sarashiki / Mysterious Lady

Kanazashi Sarashiki / Uchigane Nishiki

Gameplay-Trailer für die Veröffentlichung auf Steam

via Gematsu