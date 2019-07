Conception Plus: Spike Chunsoft bestätigt Änderung an der PS4-Version – PC-Version unberührt

Bildmaterial: Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars, Spike Chunsoft

Nach der Ankündigung von Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars für den Westen hat Publisher Spike Chunsoft offen kommuniziert, welche Änderungen es an der PS4-Version des Spiels für die hiesige Veröffentlichung geben wird.

Bei den sogenannte „Classmating Rituals“ werden die 3D-Modelle der Charaktere „blau und lila statt fleischfarbend“ dargestellt und werden „keine detaillierten Gesichtsausdrücke“ zeigen. Die Animation selbst bleibt unverändert.

Mit anderen Worten: die 3D-Modelle sehen weniger menschlich aus. Das Gameplay sei davon nicht betroffen, ebenso die PC-Version. Sie bleibt völlig unverändert. Ein Video einer solchen Szene im Original seht ihr unten ab Minute 19:15.

Gründe für diese Plattform-exklusive Änderung gibt Spike Chunsoft nicht an. Sie dürften jedoch auf „Anti-Ecchi-Richtlinien“ zurückzuführen sein, deren Existenz Sony inzwischen mehr oder weniger offiziell bestätigt hat. Eine ausführliche Abhandlung dazu findet ihr hier.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang sicherlich auch, dass Spike Chunsoft bereits die japanische Veröffentlichung von Conception Plus gegenüber dem Original beschnitten hat, wie Siliconera unlängst berichtete. Gegenüber dem PSP-Original wurde unter anderem bereits ein Touch-Feature gestrichen, bei dem man bei größter Vertrautheit mit den Charakteren durch Berührung des Bildschirms verschiedene Reaktionen hervorrufen konnte.

Die Veröffentlichung von Conception Plus ist in Nordamerika am 5. November für PlayStation 4 und PCs geplant, in Europa ist es am 8. November so weit. Es wird japanische und englische Stimmen geben. Worum es im Spiel überhaupt geht, könnt ihr hier nachlesen.

via Gematsu