Entwickler Bromio kündigt Greak: Memories of Azur an

Bildmaterial: Greak: Memories of Azur, Bromio

Entwickler Bromio kündigte das Spiel Greak: Memories of Azur für das Jahr 2020 an, wobei noch offen gelassen wurde, auf welchen Plattformen der Titel erscheinen soll. Auf der offiziellen Seite könnt ihr euch für die Demo anmelden, für die bald Einladungen geschickt werden sollen. Greak: Memories of Azur soll ein Singleplayer-Side-Scroller werden, der mit seinen handgezeichneten Animationen hervorstechen möchte.

Drei Geschwister auf der Flucht

In dem Abenteuer übernimmt der Spieler die Rolle von drei Geschwistern: Greak, Adara und Raydel. Dabei kann er zwischen den Geschwistern hin- und herwechseln, damit er sie sicher durch die Lande von Azur bringen kann. Die Geschwister besitzen allesamt eigene Fähigkeiten, die zum Lösen von Rätseln und dem Kampf gegen die Gegner verwendet werden können.

Greak, der kleinste Bruder, wird während des Abenteuers der Hauptcharakter sein. Er gehört zur magischen Rasse der Courine, die von den Urlag angegriffen und verfolgt wird. Da die Kämpfe bereits eine ganze Weile andauern, haben sich die Courine dazu entschlossen, in ihre eigenen Länder zu fliehen. Greaks Ziel in dieser Angelegenheit ist es, sich wieder mit seinen Geschwistern zu vereinigen und nach Azur mithilfe des Baus eines Zeppelins zu entkommen.

