Der Launchtrailer zu Blazing Chrome

Publisher The Arcade Crew und das Entwicklerstudio Joymasher haben gemeinsam Blazing Chrome für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs veröffentlicht. Der futuristische und pixelige Koop-Shooter präsentiert sich aus diesem Anlass unten mit einem neuen Launchtrailer. Das Video stellt euch Marva und Doyle vor, die beiden führenden Krieger des Widerstands.

Mit einem vielfältigen Arsenal an unverwechselbaren Waffen, knallharten Mechs und Fahrzeugen, sowie freischaltbaren Charakteren, die helfen, die rücksichtslose Unterdrückung der KI-Armee einzudämmen, spielt sich Blazing Chrome genau so, wie man klassische Actionspiele in Erinnerung hat.

Joymasher’s moderne Raffinessen in diesem befriedigenden Shoot-Em-Up-Spiel sorgen dafür, dass sich das Verschrotten von Horden von mechanisierten Feinden und hochhausgroßen Bossen genau so angenehm anfühlt, als würde man wieder auf das Hoverbike steigen, das man seit Jahren nicht mehr gefahren ist.