Das Pokémon Schwert und Schild Doppelpack inkl. Steelbook ist jetzt vorbestellbar [UPDATE]

Für viele Pokémon-Fans ist es so sicher wie das Amen in der Kirche: beide Editionen der neuen Pokémon-Generation kommen ins Haus. Das weiß auch Nintendo und bietet Pokémon Schwert und Schild deshalb gleich im Doppelpack an*. Sparen könnt ihr dabei nicht großartig, aber immerhin liegt ein besonderes Steelbook bei, in das beide Cartridges passen.

UPDATE am 24.06.2019 um 18:08 Uhr: Auf Twitter erhielten wir den Hinweis, dass laut einer Kundenservice-Auskunft bei Amazon kein Steelbook enthalten ist sondern lediglich die beiden Spiele. Das wäre seltsam, über eine Händlerexklusivität des Steelbooks ist uns nichts bekannt. Zudem ist die Produktbezeichnung „Doppelpack“ bei allen Händlern gleich und auch die Bezeichnung von Nintendo. Aber inzwischen zeigt die Produktseite bei Amazon ein Vorschaubild und dort sind in der Tat nur beide Spiele abgebildet.

UPDATE am 04.07.2019 um 08:16 Uhr: Entgegen einzelner Auskünfte des Amazon-Kundenservice wird das „Doppelpack“ nun auch inklusive dem Steelbook bei Amazon gelistet. Alles gut also!

Im Zweifelsfall könnt ihr euch auch bei Saturn oder Media Markt absichern. Dort ist das Steelbook definitiv dabei und auch schon Teil der Abbildung und Produktbeschreibung.

So sieht die Doppelpack-Edition mit Steelbook aus: