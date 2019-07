13 Sentinels: Aegis Rim erscheint in Japan am 28. November und weitere Informationen zum Spiel

Bildmaterial: 13 Sentinels: Aegis Rim, Atlus / Vanillaware

Atlus und Vanillaware haben mit dem 28. November endlich den konkreten Japan-Termin zu 13 Sentinels: Aegis Rim für PlayStation 4 in Japan genannt. In der Erstauflage des Spiel findet sich zudem ein digitales Artbook. Wem das nicht reicht, der kann zur „Premium Box“ greifen, diese bietet neben dem Spiel und der speziellen Verpackung ein Artbook mit 132 Seiten, ein Kartonbaumodell eines Mechs und Avatare sowie ein Theme für PlayStation 4.

13 Perspektiven

Der Titel spielt in den achtziger Jahren. Junge Mädchen und Jungen steuern als Piloten Roboter (Sentinels) und erheben sich damit gegen das Schicksal einer vollkommenen Zerstörung.

Der „Tag“ kam ohne jegliche Vorwarnung. Die Menschen, die bis dahin friedlich ihre Tage verbrachten, rennen um ihr Leben und versuchen zu fliehen. Unabhängig von Alter und Geschlecht gibt es kaum eine Möglichkeit, der Verzweiflung zu entkommen. Doch dann erscheint der Junge Juurou Anbu, der sich der feindlichen Macht entgegenstellt.

Die Handlung bewegt sich nach vorne und in die Vergangenheit und entwickelt sich aus den Perspektiven der 13 Protagonisten. In einer Welt, die sich am Rand ihrer Zerstörung befindet, suchen diese Helden nach der Wahrheit. Entscheidungen und ihre Ausgänge verändern sich mit jedem Moment, der verstreicht. Was ihr macht und wann ihr die Sache erledigt, hängt dabei völlig von euch ab.

Spielprinzip

Das Ziel besteht darin, die Geheimnisse der 13 Protagonisten zu lösen. Dies soll in Dialogen geschehen. In einem Archiv stehen die bereits gesammelten Erkenntnisse zur Verfügung, auch Event-Szenen können noch einmal angesehen und Einträge gelesen werden. Im Kampf steuert man die Sentinels, welche im Simulationskampf eingesetzt werden. Wie das alles aussieht, zeigen die folgenden Bilder, ein neuer Trailer und der Mitschnitt eines Livestreams.

Eine Lokalisierung für den Westen wurde bereits vor längerer Zeit bestätigt. Die kostenpflichtige Demo 13 Sentinels: Aegis Rim Prologue ist in Japan bereits erhältlich.

Trailer

Stream-Mitschnitt

2:57:29 – Gameplay mit Natsuno Minami

3:21:34 – Gameplay mit Takatoshi Hijiyama

3:48:14 – Simulationskampf

via Gematsu (1), (2)