Yooka-Laylee and the Impossible Lair angekündigt

Bildmaterial: Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Playtonic / Team17

Nach einem kleinen Teaser am gestrigen Tag hat Playtonic Games heute sein neues Projekt enthüllt. Das Studio, das nach einer Crowdfunding-Kampagne Yooka-Laylee entwickelte, setzt auch beim neuen Spiel auf das charmante Duo.

Gemeinsam mit Publisher Team17 kündigte man Yooka-Laylee and the Impossible Lair an. Das neue Spiel, eine Mischung aus Platformer und Adventure mit farbenfrohen 2,5D-Leveln, soll noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Weitere Details wird es sicher im Laufe der E3 geben.

Der Ankündigungstrailer: