Super Neptunia RPG: Vorstellung der bekannten Göttinnen

By

Bildmaterial: Super Neptunia RPG, Idea Factory / Compile Heart, Artisan Studios

Euch allen sollten die Göttinnen aus der Hyperdimension-Neptunia-Serie bekannt sein. Dennoch lässt es sich Idea Factory International nicht nehmen, euch die Göttinnen abermals vorzustellen. Daher gibt es einen frischen Trailer zu Super Neptunia RPG. Das Videospiel wird am 28. Juni für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Eine PC-Version via Steam ist sogar ab dem 20. Juni verfügbar.

Eine Organisation, die 2D-Spiele anbetet

Eine selbsternannte Heldin und ihre fröhlichen Gefährten reisen um die Welt. In einer von vielen Dimensionen existiert ein Gamindustri, welches wie ein 2D-Spiel aus Pixeln und Illustrationen besteht. Diese Welt wird von einer Organisation namens „Bombyx Mori“ regiert, welche 2D-Spiele anbetet, und die Menschen stellen unter Zwang 2D-Spiele her und bezahlen ihre Steuern in Form von Game-Modulen. Es wird gemunkelt, dass jene, welche schlechte Spiele produzieren oder Spiele, welche moderner sind, vor Gericht landen und danach ihre Seelen zerstört werden.

In diesem Gamindustri, welches die Zukunft verflucht, erwacht ein Mädchen, welches seine Erinnerungen verloren hat. Dieses Mädchen macht sich auf den Weg in die Nachbarstadt unter der Kontrolle von Bombyx Mori, aber Monster stellen sich dazwischen. Sie bekämpft diese mit einem gefallenen Zypressen-Stock und gewinnt glanzvoll. Da wusste sie sicher, dass sie eine Heldin ist, die Protagonistin des Spiels namens Neptune. Die selbsternannte Heldin Neptune wird auf verschiedene Leute treffen und sich mit einem mysteriösen Buch (Histoire) auf eine Reise begeben.

via Gematsu