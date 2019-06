Super Neptunia RPG – Behind the Scenes: So entstand die Neptunia-Welt im 2D-Stil

Bildmaterial: Super Neptunia RPG, Idea Factory / Compile Heart, Artisan Studios

Idea Factory International hat einen neuen Trailer zu Super Neptunia RPG veröffentlicht, das ab sofort für PlayStation 4 und Nintendo Switch hierzulande erhältlich ist*. Bei Steam ist es seit einer Woche verfügbar. Das Spiel wurde von den Artisan Studios in Kanada entwickelt und erweckt die Charaktere der Serie in einer neuen Welt im 2D-Stil zum Leben.

Jeder Charakter wurde von Tsunako, dem Künstler der Serie, handgezeichnet und am Computer zum Leben erweckt. Im neuen Video erzählen der Co-Founder und CEO der Artisan Studios Mario Rizzo, sowie Co-Founder und Game Director Julien Bourgeois, wie es ihrem Team gelungen ist die Welt von Neptunia im Glanz der 2D-Welt erleuchten zu lassen.

Gewohnt offen geht Idea Factory mit geplanten Änderungen am Spiel für den Westen um – zumindest wohl im Rahmen dessen, was möglich ist. Demnach werden in der PS4-Version zwei Szenen leicht geändert. Und so stellt der Publisher das Spiel selbst vor: