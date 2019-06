Square Enix registriert „Collection of Mana“ in Europa

Bildmaterial: Seiken Densetsu 2, Square Enix

Am 31. Mai hat Square Enix ein Trademark zu „Collection of Mana“ in Europa gesichert. Bereits im Februar hat die Firma das Trademark in Japan sichern lassen. Dort erschien im Jahr 2017 die Sammlung Seiken Densetsu Collection für Nintendo Switch, in der die ersten drei Spielen der Serie enthalten sind. Bisher musste der Westen vergeblich auf eine Erscheinung der Sammlung warten.

Der Produzent Masaru Oyamada erwähnte 2018, dass die Firma viele Anfragen und Bitten aus dem Westen erhalten hat, an einer Lokalisierung zu arbeiten. Er versprach, dass die zuständige Abteilung ihr Bestes geben würde. Eine offizielle Bestätigung steht derzeit noch aus, aber vielleicht erhalten wir in naher Zukunft positive Nachrichten. Eine Premiere wäre dabei eine offizielle Erscheinung von Seiken Densetsu 3 im Westen.

Das bietet die Seiken Densetsu Collection für Switch