Senran Kagura: Peach Ball erscheint am 9. Juli in Europa

Wie in Nordamerika wird auch in Europa sowie Australien Senran Kagura: Peach Ball am 9. Juli erscheinen. Das gaben die Verantwortlichen von Marvelous Europe bekannt. Neben dem eigentlichen Spiel erhaltet ihr in der Switch-Version ebenfalls das “Accessories Galore Set” mit 30 zusätzlichen Accessoires und einer Erweiterung der Optionen im Umkleideraum.

In Peach Ball trefft ihr auf Asuka, Yumi, Murasaki, Ryona und Yomi, welche durch Haruka in Tiere verwandelt wurden. Um zur Normalität zurückzukehren, müsst ihr Pinball spielen. Während des Spielens gibt es eine japanische Synchronisation mit englischen und französischen Untertiteln.

Die Switch-Version von Senran Kagura: Peach Ball kostet 39,99 Euro. Eine PC-Version folgt im Sommer.

