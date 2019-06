Neues Actionspiel zu Touhou Project ist in Entwicklung

Bildmaterial: Valkyrie of Phantasm, Area Zero

Der Entwickler Area Zero (Touhou Sky Arena) arbeitet derzeit an einem neuen Actionspiel aus dem Universum Touhou Project, das derzeit noch den Titel Valkyrie of Phantasm trägt. Das Videospiel soll nach den aktuellen Angaben für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erscheinen.

Fliege frei durch den Himmel, weiche den Kugeln aus, die auf dich zukommen und beschieße deine Feinde mit Zaubern. Die Entwicklung des neuen Luftkampf-Actionspiels von Area Zero ist voll im Gange! Mit den Erfahrungen, welche die Firma mit der Entwicklung von Touhou Sky Arena gesammelt hat, will man mit dem kommenden Spiel Aktionen in der Luft präsentieren, die so großartig und unterhaltsam wie nie zuvor sein sollen.

via Gematsu