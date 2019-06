Neuer Gameplay-Trailer zum Action-Adventure Ary and the Secret of Seasons veröffentlicht

Spieleschmiede eXiin und Indie-Publisher Modus Games haben einen neuen Gameplay-Trailer zum Action-Adventure Ary and the Secret of Seasons veröffentlicht, welches im kommenden Jahr für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen soll. Bei der E3 ist das Spiel am Stand von Modus (South Hall, Stand #2513) anspielbar.

Nachdem Aryelle (Ary) als jüngster Neuzugang der mysteriösen Wächter der Jahreszeiten eine reine Männerdomäne erobert, muss sie monströse Feinde besiegen, geheime Intrigen aufdecken und mit verstaubten Traditionen aufräumen, um in Valdi das von einer geheimnisvollen Macht gestörte Gleichgewicht der Jahreszeiten wiederherzustellen. Dank unvergesslicher Figuren und gigantischer Kontrahenten dürfen sich die Spieler in Ary and the Secret of Seasons auf Abenteuer in einer fantasievollen Spielwelt freuen, der in den Jahreszeiten verborgene, uralte Mächte innewohnen. Ary muss die Beherrschung dieser Mächte erlernen, wenn sie wieder Ordnung ins Chaos bringen, ihr Land retten und sich selbst inmitten der Wächter der Jahreszeiten etablieren möchte.

Der neue Trailer zeigt nicht nur Gameplay, sondern gibt auch viele neue Einblicke in die Spielwelt.

Hier ist der neue Gameplay-Trailer zu sehen:

via PR