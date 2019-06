Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild: So entstand die Idee zum Sequel

Bildmaterial: Der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo

Nintendo überraschte viele Spieler auf der diesjährigen E3-Direct mit der Ankündigung eines Sequels von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In einem Interview gegenüber Kotaku sprach Eiji Aonuma nun ein wenig über die Entstehung der Fortsetzung.

Angefangen habe alles mit den DLCs für Breath of the Wild. Aonuma und sein Team sind der Auffassung, dass DLCs ein guter Weg seien um mehr Elemente in die Welt zu bringen. Jedoch erweitere man so auch immer die Daten in einem bereits erhältlichen Spiel. Möchte man größere Veränderungen vornehmen, passt es eventuell nicht mehr ins Original oder ist nicht kompatibel.

Nach einiger Zeit haben sich beim Entwicklerteam so viele Ideen für DLCs angesammelt, dass sie sich entschieden ein neues Spiel von Grund auf neu zu entwickeln.

via GoNintendo