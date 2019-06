Kamiko für PCs weltweit und für PS4 in Japan datiert

By

Bildmaterial: Kamiko, Flyhigh Works / Skipmore

Publisher Flyhigh Works hat das von Skipmore entwickelte Kamiko datiert. Für PCs erscheint das Action-RPG im Retro-Stil weltweit am 26. Juni, für PlayStation 4 in Japan am 27. Juni. Man kann vermuten, dass dieses Datum auch für die westliche PS4-Version gilt, dies wurde jedoch noch nicht bestätigt. Die Xbox-One-Version folgt im Juli. Für Nintendo Switch ist Kamiko seit April 2017 erhältlich und machte mit guten Verkaufszahlen von sich reden.

Kampf und Rätsel im Retro-Stil

Kamiko lässt euch in die Haut von einer von drei Priesterinnen schlüpfen, die namensgebenden Kamiko. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Dämonen zu kämpfen. Neben roher Gewalt ist aber auch Köpfchen gefragt, denn das Spiel wimmelt nur von Rätseln, die gelöst werden wollen.

Das Spiel ist dabei in mehrere Level eingeteilt: Jeder Level besitzt versiegelte Tore, die es zu durchbrechen gilt. Wenn alle Tore von ihrem Siegel befreit sind, öffnet sich der Weg zum jeweiligen Boss.

via Gematsu