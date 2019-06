Dragon Star Varnir erscheint im Sommer für PCs

By

Bildmaterial: Dragon Star Varnir, Idea Factory International / Compile Heart

Idea Factory International hat angekündigt, dass Dragon Star Varnir noch in diesem Sommer für PCs via Steam erscheint. Dabei wird man alle Gameplay-Inhalte der japanischen Version erhalten, englische Untertitel natürlich auch.

Zephy und die Hexen

Der Protagonist Zephy hat nur ein Ziel: Hexen und Drachen zu bekämpfen. Drachen werden dabei aus Hexen geboren, wenn die Drachen nicht mehr kontrolliert werden können. Eine Hexe zu sein ist also ein tragisches Schicksal und auch Zephy sieht sich nach einem Zwischenfall mit Hexenkräften konfrontiert.

Kämpfe gegen Drachen finden in der Luft auf drei verschiedenen Ebenen statt. Hier helfen die Drachenkräfte, Gegner können sogar verschlungen werden, wenn diese geschwächt sind. Wird Zephy die Hexen retten können oder wird er diese opfern?

Dragon Star Varnir erscheint am 14. Juni 2019 in Europa für PlayStation 4. Die physische Fassung könnt ihr bereits vorbestellen*. In der westlichen PS4-Version wurden „zwei CG-Sequenzen leicht verändert“.

via Gematsu