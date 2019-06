Deutsche Verkaufscharts: Reif für die Insel

Bildmaterial: Dead Island Definitive Collection, Deep Silver

Deutschland ist reif für die Insel… für die Todesinsel! Acht Jahre nach der internationalen Veröffentlichung hat die BPjM die Indizierungen von Dead Island und Dead Island: Riptide aufgehoben. Das Ergebnis: eine Dead Island Definitive Edition. Und diese schlägt nun auf Rang 1 der deutschen PS4-Charts ein. Silber und Bronze gehen an The Last Of Us sowie Team Sonic Racing.

Gänzlich ohne Neuveröffentlichungen kommen die weiteren Hitlisten aus, deren Spitzenreiter wie folgt lauten: „Landwirtschafts-Simulator 19“ (Xbox One), „Anno 1800“ (PC), „Mario Kart 8 Deluxe“ (Nintendo Switch), „Animal Crossing: New Leaf Welcome Amiibo Selects“ (3DS), „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ (Wii U), „FIFA 18“ (PS3) und „FIFA 19“ (Xbox 360).

via GfK Entertainment