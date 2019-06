Deutsche Verkaufscharts: Mit Persona Q2 gibt es vielleicht den letzten neuen 3DS-Spitzenreiter

Bildmaterial: Persona Q2: New Cinema Labyrinth, Atlus

Die deutschen Nintendo-3DS-Charts haben einen brandneuen Spitzenreiter. Weil das wohl nicht mehr so oft vorkommen wird, gibt’s dafür in dieser Woche das Titelbild unserer News zu den deutschen Verkaufscharts. Persona Q2: New Cinema Labyrinth heißt der neue 3DS-Spitzenreiter, der sich vor Animal Crossing: New Leaf platziert.

In den deutschen PS4-Charts verabschiedet sich Days Gone von der Spitze. Blood & Truth sowie A Plague Tale: Innocence klettern jeweils einen Platz im Vergleich zur Vorwoche nach oben, bedeutet: Platz 1 und 2! Ansonsten sorgt The Elder Scrolls Online für den größten Wirbel. In den PS4-Charts landet das neue Kapitel „Elsweyr“ zwar nur auf Rang 6, doch in den Xbox-One-Charts gelingt der Einstieg auf Rang 1 vor A Plague Tale.

In den PC-Charts landet The Elder Scrolls Online: Elsweyr auf Rang 6. Dort ist kein Vorbeikommen an Anno 1800 und Die Sims 4, die weiter die Plätze 1 und 2 belegen. In den Nintendo-Switch-Charts gibt es keine Neuigkeiten. Mario Kart 8 Deluxe fährt vor New Super Mario Bros. U Deluxe ins Ziel.

via GfK