Deutsche Verkaufscharts: Crash gibt das Tempo vor

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts gibt Crash das Tempo vor. Crash Team Racing Nitro-Fueled* legt den perfekten Start hin und rast an die Spitze der deutschen PS4- und Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Auch in den Nintendo-Switch-Charts geht es weit nach oben, doch an dem direkten Konkurrenten Mario Kart 8 Deluxe gibt es kein Vorbeikommen: nur Platz 2.

Während in den PS4-Charts die Nitros Oxide Edition zu Crash Team Racing auch Platz 2 ergattert, gibt es in den Xbox-One-Charts auf Platz 2 den nächsten größeren Neueinsteiger. Bloodstained: Ritual of the Night*! In den PS4-Charts landet Bloodstained auf Rang 4. Vorwochensieger Dead Island geht in den PS4-Charts auf Rang 3 ins Ziel.

Ansonsten tat sich wenig:

Die Spitzenreiter auf PC („Anno 1800“), 3DS („Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects”) und PS3 („FIFA 18”) haben nicht gewechselt. Bei den Wii U- bzw. Xbox 360-Titeln übernehmen „Splatoon“ und „FIFA 18“ das Kommando.

via GfK