Atelier Ryza: Weitere Details zu den neuen Charakteren

Koei Tecmo und Gust haben neue Bilder und Details zu Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout enthüllt, die sich auf die vier neuen Charaktere beziehen, die wir euch vor wenigen Tagen vorgestellt haben. Die Schreibweise ihrer Namen wurde angepasst.

Empel Vollmer (gesprochen von Hirofumi Nojima)

Ein wandernder Alchemist, der die Ruinen erforscht. Während er seine Nachforschungen anstellt, hat er sich ein Haus in Razenboden gemietet. Er ist eine sachkundige Person, doch aufgrund eines Zwischenfalls in der Vergangenheit kann er keine Alchemie mehr verwenden. Ampel gehört zu den aktiven Gruppenmitgliedern und beteiligt sich an den Kämpfen. Zwar sieht er sehr jung aus, doch von seinem Benehmen gleicht er einer erwachsenen Person.

Bos Brunnen (gesprochen von Yohei Azakami)

Er ist der einzige Sohn der Familie Brunnen, in deren Besitz sich die Wasserquelle des Dorfes befindet. Bos besitzt eine große politische Macht, er selbst ist arrogant und sehr stolz. Mit Ryza und ihren Freunden legt er sich gerne an und zeigt dabei die Macht seiner Stärke. Trotz allem ist Bos ein intelligenter junger Mann.

Lumbar Dorn (gesprochen von Fukushi Ochiai)

Lumbar ist ein Feigling und bleibt den starken Menschen treu ergeben. Seine Loyalität gehört Bos. Er macht sich über Ryza und ihre Freunde lustig.

Moritz Brunnen (gesprochen von Ryota Takeuchi)

Er ist der Vater von Bos und im Dorf ein einflussreicher Mann. Die Wasserquelle von Razenboden befindet sich in seinem Besitz. Moritz zog seinen Sohn sorgfältig auf, doch dabei verwöhnte er Bos zu sehr. Im Dorf arbeitet er als Kaufmann und Verwalter. Niemand stellt seine Fähigkeiten in Frage. Aufgrund seiner anmaßenden und überheblichen Haltung besitzt er keinen guten Ruf.

Der Einfluss der verschiedenen Werkzeuge

Wenn Ryza und ihre Freunde die Umgebung erkunden, stoßen sie dabei auf Sammelpunkte, an denen sie Materialien finden. Als Werkzeuge stehen Ryza ein Stab, eine Axt oder eine Sense zur Verfügung. Je nach Verwendung des Werkzeuges findet Ryza andere Materialien. Schlägt Ryza mit ihrem Stab gegen einen Baum, so erhält sie Früchte. Nutzt sie stattdessen die Axt, bekommt sie Holz. Der Einsatz der Sense bringt dagegen die Rinde des Baumes hervor.

Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout soll am 1. November in Europa für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erscheinen.

via Gematsu